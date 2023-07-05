Тело нашли лишь через месяц.

В Коврове женщина нашла труп сожителя на балконе через месяц после убийства. Как рассказали в СУ СК, трагедия произошла в конце мая.По предварительной информации, 29 числа последнего весеннего месяца в одной из квартир на улице Восточной двое мужчин решили выпить. Во время застолья собутыльники повздорили. Дальше - классическая история. Один из них взял нож и зарезал товарища. Душегуб не придумал ничего умнее как спрятать тело друга на балконе.Через месяц после ЧП сожительница погибшего пришла к хозяину квартиры, вышла на балкон и обнаружила мёртвого любовника. В конце июня она сообщила о находке в полицию. Сейчас 39-летний подозреваемый задержан. Он признал свою вину. Решается вопрос об аресте фигуранта.