Для большинства дети – это радость и счастье.

Для большинства дети – это радость и счастье.Сервис по поиску работы SuperJob провел социологическое исследование, чтобы выяснить, с какими понятиями россияне чаще всего ассоциируют детей. Оказалось, что для большинства дети – это радость и счастье.По данным "Газеты.ру", эти варианты выбрали, соответственно, 14% и 10% респондентов. Однако примечательным стал тот, факт, что женщины почти в два раза чаще ассоциируют детей со счастьем, чем мужчины (13% и 7%).Однако представители сильного пола более чем в два раза больше уверены, что дети – это цветы жизни. Результаты опроса приводит : 11% против 5% представителей прекрасного пола.