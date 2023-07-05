Певец горячо переживает за будущее. Владимир Пресняков надеется на поддержку добрых людей.
Певец горячо переживает за будущее. Владимир Пресняков надеется на поддержку добрых людей.
Один из самых выдающихся артистов современности присоединился к нашумевшему протесту. Его цель — остановить чудовищную трагедию, которая прямо сейчас угрожает России. Речь идет о легализации убийств, которую навязывают в рамках законопроекта о безнадзорных животных. Владимир Пресняков убежден: для народа нашей страны это недопустимо!
Певец вместе с союзниками направил письмо на имя президента России. Путина просят обратить внимание на жестокость и безрассудность политической инициативы, которую рассматривают депутаты. Владимир Пресняков выступает против эвтаназии бездомных кошек и собак, на которой настаивают некоторые чиновники из корыстных побуждений.
Если законопроект утвердят, несчастные дворняги будут массово умирать от рук человека. Причем за убийства предлагают платить из государственной казны. Уличных животных пора размещать в приютах и любящих семьях. Владимир Пресняков бьет тревогу. Помогите и вы — против убийства четвероногих друзей.
"Большая часть нашего общества находится на грани серьезного раскола", — говорится в письме, которое адресовали президенту.
Доброе отношение и сострадание к животным необходимы. Это обязательный критерий гуманного процветания и единения российского народа. Владимир Пресняков рассчитывает на поддержку — не проходите мимо и подпишите петицию.