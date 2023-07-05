Певец горячо переживает за будущее. Владимир Пресняков надеется на поддержку добрых людей.

Певец горячо переживает за будущее. Владимир Пресняков надеется на поддержку добрых людей.Один из самых выдающихся артистов современности присоединился к нашумевшему протесту. Его цель — остановить чудовищную трагедию, которая прямо сейчас угрожает России. Речь идет о легализации убийств, которую навязывают в рамках законопроекта о безнадзорных животных. Владимир Пресняков убежден: для народа нашей страны это недопустимо!Певец вместе с союзниками направил письмо на имя президента России. Путина просят обратить внимание на жестокость и безрассудность политической инициативы, которую рассматривают депутаты. Владимир Пресняков выступает против эвтаназии бездомных кошек и собак, на которой настаивают некоторые чиновники из корыстных побуждений.Если законопроект утвердят, несчастные дворняги будут массово умирать от рук человека. Причем за убийства предлагают платить из государственной казны. Уличных животных пора размещать в приютах и любящих семьях. Владимир Пресняков бьет тревогу. Помогите и вы — против убийства четвероногих друзей."Большая часть нашего общества находится на грани серьезного раскола", — говорится в письме, которое адресовали президенту.Доброе отношение и сострадание к животным необходимы. Это обязательный критерий гуманного процветания и единения российского народа. Владимир Пресняков рассчитывает на поддержку — не проходите мимо и подпишите петицию.