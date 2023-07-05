Во Владимире Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело 15 мошенников, похитивших у граждан 8...
Во Владимире Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело 15 мошенников, похитивших у граждан 8 миллионов рублей.
Заместителем прокурора Владимирской области утверждено обвинительное заключение в отношении 15 жителей различных регионов России.
С октября по декабрь 2021 года неустановленным лицом, находящимся на территории иностранного государства, через сеть Интернет была сформирована группа соучастников в возрасте от 18 до 26 лет.
Действуя под руководством неизвестного, участники "объединения" звонили жителям Владимирской, Белгородской, Липецкой, Орловской и Смоленской областей.
В разговорах они сообщали гражданам о мнимых ДТП с участием их близких, предлагая перевести деньги для улаживания проблемы.
Полученные средства (не считая вознаграждения) направлялись в виде электронных денег за границу.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд города Владимира.
Каждому участнику преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы.
Фото: pxfuel.com