Во Владимире Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело 15 мошенников, похитивших у граждан 8...

Во Владимире Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело 15 мошенников, похитивших у граждан 8 миллионов рублей.Заместителем прокурора Владимирской области утверждено обвинительное заключение в отношении 15 жителей различных регионов России.С октября по декабрь 2021 года неустановленным лицом, находящимся на территории иностранного государства, через сеть Интернет была сформирована группа соучастников в возрасте от 18 до 26 лет.Действуя под руководством неизвестного, участники "объединения" звонили жителям Владимирской, Белгородской, Липецкой, Орловской и Смоленской областей.В разговорах они сообщали гражданам о мнимых ДТП с участием их близких, предлагая перевести деньги для улаживания проблемы.Полученные средства (не считая вознаграждения) направлялись в виде электронных денег за границу.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд города Владимира.Каждому участнику преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы.Фото: pxfuel.com