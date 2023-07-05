Во Владимире отремонтируют более 8 километров поврежденного дорожного полотна. Общая смета - почти...

Во Владимире отремонтируют более 8 километров поврежденного дорожного полотна.Общая смета - почти 250 миллионов. Средства выделены по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Ремонт участка Лемешки-Оргтруд, который ведёт к Боголюбовскому лугу и церкви Покрова на Нерли сегодня проверили сотрудники городской мэрии и депутаты ЗС и Горсовета. Слово Александру Сыпченко.Это участок дороги Лемешки-Оргтруд протяженностью три с половиной километра теперь соответствует всем нормативам. Верхний слой асфальта практически готов, сейчас рабочие ДСУ-3 доделывают заездные карманы и остановочные площадки.Дмитрий Дмитриев, представитель ДСУ-3:- Фрезерование покрытия существующего, выравнивающий слой укладывался 2 см и покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, плюс дополнительно тут обустраиваются посадочные павильоны и заездные карманы.Стоимость работ по контракту составила почти 60 миллионов рублей. Расходование средств по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" проверил депутат Законодательного Собрания Владимирской области Александр Цыганский.Александр Цыганский, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Вместе с сотрудниками администрации города Владимира, вместе с депутатами Городского совета мы проводим мониторинг, смотри как выполняются работы и продолжим этот мониторинг в последующем.Только в этом году во Владимире отремонтируют больше 8 с половиной километра дорог. Общая смета - почти 250 миллионов рублей. Одну пятую из этих средств выделил бюджет города.Александр Захаров, депутат Совета народных депутатов города Владимира:- Слава богу, что сделали, очень хорошо, жители рады, все сомневались произойдет это на самом деле или нет, все произошло, в любом случае для района Оргтруд это большой праздник.Также в этом году пять пешеходных переходов будут оборудованы светодиодной подсветкой и дублирующими дорожными знаками. Отремонтирован и въезд в город по улице Добросельской.Алексей Шумник начальник управления ЖКХ администрации г.Владимира:- До улицы Егорова были отремонтированы и вновь построены новые тротуары и также сзади нас стоят еще консоли, это дублирующие знаки над проезжей частью с подсветкой.Работы на улицах Мира, Юбилейной и Большой Нижегородской также уже завершены. Теперь дорожникам осталось сдать дорогу на улице Вокзальной. Объект готов более чем на 80 процентов.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир