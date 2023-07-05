Об этом стало известно из социальных сетей, информацию о гибели женщины подтвердили в Следкоме. Трагедия произошла сегодня днем, 5 июля. Как утверждает автор поста в соцсетях, женщине было 59

Об этом стало известно из социальных сетей, информацию о гибели женщины подтвердили в Следкоме. Трагедия произошла сегодня днем, 5 июля. Как утверждает автор поста в соцсетях, женщине было 59 лет и она утопилась намерено, причиной послужили денежные долги. В Следственном комитете факт гибели женщины подтвердили, но подробностей пока нет. Сейчас на месте работают специалисты, которым