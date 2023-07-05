По факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти в Коврове возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме. Преступление произошло 29 мая этого года в одной из квартир на

По факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти в Коврове возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме. Преступление произошло 29 мая этого года в одной из квартир на улице Восточной. Двое мужчин распивали спиртное, когда между ними произошла ссора. Хозяин квартиры схватил нож и вонзил его в грудь собутыльника. От полученного ранения пострадавший умер на