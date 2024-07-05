Филипп Киркоров давно был признан народом Королем российской эстрады. Самые масштабные шоу, самые дорогие наряды, самые обсуждаемые поступки и высказывания – он у нас такой один. Настоящим фанатам певца не составит труда пройти тест о кумире.

Филипп Киркоров давно был признан народом Королем российской эстрады. Самые масштабные шоу, самые дорогие наряды, самые обсуждаемые поступки и высказывания – он у нас такой один. Настоящим фанатам певца не составит труда пройти тест о кумире.1. В 1995 году на "Евровидении" в Дублине Россию представлял Филипп Киркоров. С какой песней он выступал и занял 17-е место?А – "Атлантида";Б – "Я не Рафаэль";В – "Колыбельная для вулкана".2. В мюзикле "Чикаго" Филипп Киркоров играл...А – ...адвоката Билли Флинна;Б – ...убитого Фреда Кейсли;В -...композитора Джовн Кэндера.3. Филипп Киркоров окончил московскую школу № 413 с..А – ...с золотой медалью;Б – ...с серебряной медалью;В – ...со справкой без аттестата.4. Крестным отцом детей Филиппа Киркова является...А – Николай Басков;Б – Максим Галкин (признан иностранным агентом);В – Андрей Малахов.5. Настоящая фамилия деда и отца Филиппа Киркорова –А – Киркоров;Б – Крикорян;В – Пугачев.6. В 1985 году Филипп Киркоров впервые появился на телевидении. Какую песню он исполнял?А – "Зайка моя";Б – "Алеша";В – "День Победы".7. Какая из этих стран не вводила санкции против Киркорова?А – Австралия;Б – Канада;В – Израиль.8. Филипп Киркоров познакомился с Аллой Пугачевой в апреле 1988 года. Где это случилось?А – Дома у Пугачевой на улице Горького;Б – На вернисаже Ильи Резника;В – На "Славянском базаре в Витебске".9. Филипп Киркоров попал в "Книгу рекордов Гиннеса", потому что...А – ...дал подряд 33 концерта в Петербурге.Б – ....устроил самый дорогой банкет на свой юбилей;В -...купил больше всех дизайнерской одежды у модного дома Dolce & Gabbana.10. Какая разница в возрасте у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова?А – 18 летБ – 10 лет;В – 25 лет.ОТВЕТЫ1 -В – "Колыбельная для вулкана";2 -А – ...адвоката Билли Флинна;3 -А – ...с золотой медалью;4 -В – Андрей Малахов;5 -Б – Крикорян;6 -Б – "Алеша";7 -В – Израиль;8 -Б – На вернисаже Ильи Резника;9 -А – ...дал подряд 33 концерта в Петербурге;10 -А – 18 лет.