Семязино и Глубокое — единственные водоемы, где согласно заключению городских спасателей, можно купаться. Допустили отдыхающих туда с 1 июня. 30 мая для владимирских СМИ даже организовали

Семязино и Глубокое — единственные водоемы, где согласно заключению городских спасателей, можно купаться. Допустили отдыхающих туда с 1 июня. 30 мая для владимирских СМИ даже организовали пресс-выезд, флаг в тот день «сиял» желтым цветом, говорящим о том, что купаться можно. Нам рассказали, что дно проверили, спасательные пункты выставили, другую инфраструктуру привели в порядок. Однако заключение