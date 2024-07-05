Фильм Золушка вышел на экраны в 1947 году. Но его цитируют до сих пор. Давайте вспомним фразы и факты из этой доброй картины с великой Фаиной Раневской в роли Мачехи..

Фильм "Золушка" вышел на экраны в 1947 году. Но его цитируют до сих пор. Давайте вспомним фразы и факты из этой доброй картины с великой Фаиной Раневской в роли Мачехи..1. Продолжите цитату: "И никакие связи не помогут сделать ножку — маленькой, душу — большой..."А – ....и сердце — справедливым;Б – ...любовь – сильной;В – ...ум – потрясающим.2. "Ее родную сестру съел людоед, отравился и умер. Сами видите, Ваше Величество, какие в этой семье ядовитые характеры" – кто, кому и о ком это говорил?А – Лесничий – Королю – о своей жене;Б – Мачеха – Королю – о Золушке;В – Сестры – Принцу – о Золушке.3. "..не реви, король — вдовец, я и тебя пристрою", – говорила мачеха Золушки родной дочери. А как звали эту дочь?А – Вероника;Б – Изольда;В – Марианна.4 . "Работаю как лошадь! Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю...". Чем еще хвалилась мачеха перед Золушкой?А – "...Ссорюсь с соседями";Б – "...Добываю и добиваюсь"В – "....Влюбляюсь и сватаю".5. "Его Высочество, чтобы развеять грусть-тоску, изволили бежать..." Куда бежал Принц?А – "за тридевять земель".Б – "за прекрасной незнакомкой";В – "куда глаза глядят".6. Мачеха разрешила Золушке побежать в парк и постоять под королевскими окнами. "Но прибери в комнатах, вымой окна, натри пол, выбели кухню, выполи грядки, посади под окнами семь розовых кустов, познай самое себя, накорми домашний скот, и намели кофе на семь недель". Какое задание здесь лишнее?А – Намели кофе на семь недель;Б – Познай самое себя;В – Накорми домашний скот.ОТВЕТЫ1 – А – ....и сердце — справедливым;2 – А – Лесничий – Королю – о своей жене;3 – В – Марианна.4 – Б – "Добываю и добиваюсь";5 – А – "за тридевять земель";6 – В – Накорми домашний скот.