На ВДНХ с 6 по 14 июля пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России". Он станет частью масштабного проекта "Лето в Москве", сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Горожане и туристы смогут посетить ярмарку с фермерскими товарами из разных уголков страны, поучаствовать в кулинарных мастер-классах и посмотреть выступления артистов.

"Свою продукцию на фестивале представят свыше 300 производителей более чем из 70 регионов. Они привезут башкирский и якутский мед, угличский и алтайский сыр, карельскую форель, дагестанский абрикосовый нектар, томское кедровое молоко, татарские сладости и многое другое. Ассортимент ярмарки будет меняться, чтобы гости могли познакомиться с разнообразием отечественных продуктов", – рассказала Наталья Сергунина.Фестивальная площадка разместится у арки главного входа ВДНХ. Ее украсят верстовые столбы с информацией об участниках. Вокруг каждого обустроят места для отдыха посетителей. Здесь же откроют фотовыставку, посвященную национальному гастрономическому конкурсу "Вкусы России".В центральной части расположится ресторанный дворик, где повара приготовят национальные угощения. В меню – алтайская закуска из маринованных патиссонов, угличский плов с перепелкой, балкарские блины – хычины, дагестанский кебаб из баранины, лепешки с камчатским папоротником и мурманский десерт "Морошковые облака". Рядом обустроят торговые шале с региональными товарами.На кулинарных мастер-классах шеф-повара научат всех желающих готовить традиционные блюда – от удмуртских пирожков-перепечей до серпуховских битков. В школе начинающего фермера предложат раскрасить тематические картинки и присоединиться к настольным играм, а в зеленом баре – смешать коктейли на основе продуктов из разных регионов.На сцене фестиваля выступят национальные коллективы, в частности, из Ямало-Ненецкого автономного округа, Адыгеи, Башкирии, Волгоградской, Тамбовской и Московской областей.