Муром готовится ярко отметить День семьи, любви и верности.

Муром готовится ярко отметить День семьи, любви и верности. В вечерней праздничной программе, которая пройдёт на набережной Оки 6 июля, выступят популярные эстрадные звезды. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.В частности, среди заявленных артистов есть победители телевизионных шоу «Звезда», «Голос» и «ВИА Суперстар».«Зрителей ждёт романтическая атмосфера летнего вечера и встреча с Ксенией Барышевой, группой «VIVA», Юлианной Карауловой, «Белорусскими легендами», «Новыми Самоцветами», - говорится в сообщении пресс-службы.Концерт стартует в 19.00.