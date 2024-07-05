Всё идёт по плану. Этими словами можно подвести итог выездного совещания Александра Авдеева по территории за ДД(ю)Т во Владимире. Там планируется провести масштабное благоустройство со

Всё идёт по плану. Этими словами можно подвести итог выездного совещания Александра Авдеева по территории за ДД(ю)Т во Владимире. Там планируется провести масштабное благоустройство со строительством автодороги. В соцсетях глава области сообщил, что уже выполнены инженерные изыскания и завершается корректировка проектных решений. Из сообщения в соцсетях губернатора Александра Авдеева Уже завершился первый этап дорожного строительства: