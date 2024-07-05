Перед судом предстанет 42-летний житель Коврова. Мужчину обвиняют в трёх кражах, совершённых с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба.

Перед судом предстанет 42-летний житель Коврова. Мужчину обвиняют в трёх кражах, совершённых с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба. Об этом рассказала УМВД по региону.Правоохранители выяснили, что в мае гражданин срезал металлические сетки, огораживающие дачные участки, проникал на территорию, а затем через окна залезал в дома. Добычей мужчины стали медные провода, латунные краны, лестница и самовар. Общий ущерб превысил 21 тыс. рублей.В настоящее время уголовное дело в отношении жителя Коврова передано в суд. Сам фигурант находится под стражей.