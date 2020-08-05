Актриса призналась, что работа над теленовеллой Чики чуть не обернулась для нее нервным срывом. Ирина Горбачева считает, что хорошие идеи в нашей стране сложно реализовать.

Актриса призналась, что работа над теленовеллой "Чики" чутьне обернулась для нее нервным срывом. Ирина Горбачева считает, что хорошие идеив нашей стране сложно реализовать.Режиссер Эдуард Оганесян написал примерный сценарий картинышесть лет назад. Тогда концепция кинематографиста никого не впечатлила. Черезтри года об идее узнала актриса Ирина Горбачева. Артистка помогла режиссеруначать работу над проектом.Денег на пилот у Оганесяна и Горбачевой не было.Знаменитости снимали его на личные средства. Нашлось только три миллионарублей, что очень мало для создания серии. Эту сумму Эдуард и Ирина потратилина аренду локаций, проезд и питание для членов творческого коллектива.Из всей команды зарплату получили только двое.Получившийся эпизод авторы демонстрировали различнымонлайн-платформам. На этом этапе авторы теленовеллы вновь столкнулись со сложностями.Менеджерам нравилась идея, однако они считали ее слишком рискованной. Иринаотметила, что продюсеры сейчас не ищут нового, они хотят получить что-то,что уже проверено на зрителе.23 Июл 2020 в 7:37 PDTКогда с площадкой все же удалось договориться и производствозапустили, начались новые проблемы. Продюсеры решили заменить двух главных героинь. "Этобыло так противно, когда нам предлагали своих протеже, просили к ним присмотреться",– вспомнила Горбачева. Ирина не выдержала и пообещала уйти, есликаст теленовеллы поменяют. Шантаж сработал.за последний месяц. Несмотря на хорошие рейтинги, авторыотказались от создания продолжения. Они считают, что история логичнозавершилась.