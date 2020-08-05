В правительство поступило предложение увеличить скидки для оплаты тарифов ЖКХ для многодетных. Для семей, в которых родители потеряли работу из-за коронавируса, намерены вовсе отменить коммунальные платежи.
В правительство поступило предложение увеличить скидки для оплаты тарифов ЖКХ для многодетных. Для семей, в которых родители потеряли работу из-за коронавируса, намерены вовсе отменить коммунальные платежи.
Инициативу выдвинула председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Она предложила увеличить минимальную скидку на оплату тарифов ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми – до 70%.
Депутат уверена, что это поможет семьям в кризис на фоне эпидемии коронавируса. Также она считает актуальным отменить плату по тарифам ЖКХ для семей, в которых родители из-за пандемии COVID-19 лишились работы.
Сейчас минимальная скидка для многодетных семей на оплату равна 30%. Для семей с десятью и более детьми – 50%. Ранее Ирина Волынец предложила поддержать родителей, которые не могут платить алименты в период пандемии коронавируса.
Как писали "Дни.ру", 1 августа в Подмосковье снизились Около миллиона жителей области будут платить за коммунальные услуги меньше. Тарифы снизились из-за того, что коммунальная инфраструктура была модернизирована, а также за счет объединения территорий в городские округа.
Ранее гендиректор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко назвал несколько способов сэкономить на оплате услуг ЖКХ. В частности, это своевременная оплата счетов и установка энергосберегающих электроприборов и пластиковых окон.