В правительство поступило предложение увеличить скидки для оплаты тарифов ЖКХ для многодетных. Для семей, в которых родители потеряли работу из-за коронавируса, намерены вовсе отменить коммунальные платежи.

В правительство поступило предложение увеличить скидки для оплаты тарифов ЖКХ для многодетных. Для семей, в которых родители потеряли работу из-за коронавируса, намерены вовсе отменить коммунальные платежи.Инициативу выдвинула председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Она предложила увеличить минимальную скидку на оплату тарифов ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми – до 70%.Депутат уверена, что это поможет семьям в кризис на фоне эпидемии коронавируса. Также она считает актуальным отменить плату по тарифам ЖКХ для семей, в которых родители из-за пандемии COVID-19 лишились работы.Сейчас минимальная скидка для многодетных семей на оплату равна 30%. Для семей с десятью и более детьми – 50%. Ранее Ирина Волынец предложила поддержать родителей, которые не могут платить алименты в период пандемии коронавируса.Как писали "Дни.ру", 1 августа в Подмосковье снизились Около миллиона жителей области будут платить за коммунальные услуги меньше. Тарифы снизились из-за того, что коммунальная инфраструктура была модернизирована, а также за счет объединения территорий в городские округа.Ранее гендиректор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко назвал несколько способов сэкономить на оплате услуг ЖКХ. В частности, это своевременная оплата счетов и установка энергосберегающих электроприборов и пластиковых окон.