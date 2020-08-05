Евгений Плющенко радуется, что сразу три спортсменки променяли Этери Тутберидзе на него. Александру Трусову фигурист считает особым подарком.

Евгений Плющенко радуется, что сразу три спортсменки променяли Этери Тутберидзе на него. Александру Трусову фигурист считает особым подарком.В конце весны фигуристка Александра Трусова решила, что в новом сезоне ее тренером будет не Этери Тутберидзе, а Евгений Плющенко. Многие считают, что спортсменку не устроил метод подготовки к соревнованиям. Но Тутберидзе уверена в своем профессионализме и подходе, поэтому не намерена что-либо менять.Позанимавшись некоторое время с Трусовой, Плющенко понял, что спортсменке не хватало скольжения, катания и артистичности. Сейчас Евгений работает с Александрой именно над этими качествами. Во время беседы с журналистами фигурист назвал спортсменку труженицей и большим подарком.Супруг Яны Рудковской отметил, что Трусова ничего не боится, "идет в атаку, как бультерьер". Правда, тренировки все равно не проходят гладко. Иногда фигуристка "показывает характер".16 Июл 2020 в 1:31 PDTНапомним, недавно об уходе Александры Трусовой, Вероники Жилиной и Алены Косторной от Этери Тутберидзе высказалась Ирина Роднина. Она считает, что и так называемыми "олимпийскими играми", которые для них устраивала наставница во время тренировок.