В 12.25 5 августа вспыхнул пожар в гусевской многоэтажке по адресу ул. Старых Большевиков, д. 17 а.

В 12.25 5 августа вспыхнул пожар в гусевской многоэтажке по адресу ул. Старых Большевиков, д. 17 а. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что горит имущество в квартире на 5-м этаже. Площадь пожара оказалась небольшой - 4 кв.м, но подъезд был сильно задымлён. В самой квартире, где был обнаружен очаг возгорания, жильцов на момент пожара не было. А в одной из соседних квартир пожарные обнаружили женщину. Сотрудники МЧС России незамедлительно надели на неё спасустройство, подключили к дыхательному аппарату и вывели из задымлённого подъезда на свежий воздух. В других квартирах жильцов обнаружено не было.В результате пожара сгорела кухонная мебель и техника на площади. По предварительной версии дознавателей МЧС России, пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки.К ликвидации последствий привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава.Фото ГУ МЧС России по Владимирской области