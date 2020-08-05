Полоса низкой выздоравливаемости в регионе затягивается.

Полоса низкой выздоравливаемости в регионе затягивается.Напомним, что месяц назад из госпиталей выписывали примерно по сто человек в день. Однако во второй половине июля эти показатели стали уменьшаться. И даже доходили до нуля. В результате, количество находящихся на больничных койках больных увеличивается с каждым днем. В минувшие сутки прибавилось еще 22 пациента.Всего же во Владимирской области заболело 5705 человек. Большинство из них - 5191 - уже выздоровели.К сожалению, 153 человека спасти не удалось. На сегодня зарегистрированы еще 4 новых смерти.