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За прошедшие сутки на 5 августа лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.