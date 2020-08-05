Приближение дня выборов в Белоруссии сопровождается накалом страстей. Александр Лукашенко выглядит все более неуверенным на фоне воодушевленных людей, борющихся за свободу.

Приближение дня выборов в Белоруссии сопровождается накалом страстей. Александр Лукашенко выглядит все более неуверенным на фоне воодушевленных людей, борющихся за свободу.Многие эксперты сходятся во мнении, что Александр Лукашенко грезил сделать из Белоруссии маленький Советский Союз, и во многом это получилось. Однако политик не учел, что люди, живущие в стране, хотят идти в ногу со временем, а не довольствоваться сомнительным наследием.Способ удерживания власти Лукашенко не менялся на протяжении 26 лет. Президент сажал оппонентов, некоторые из критиков последнего диктатора Европы пропадали без вести, а волеизъявление народа жестоко подавлялось силовиками. На этот раз Александр Григорьевич не стал себе изменять и снова сделал ставку на страх.По мнению политологов, это лишь укрепляет оппозицию. Немецкое влиятельное издание Der Spiegel привело три главные ошибки белорусского президента, а корреспондент Кристина Хебель перевела материал.В первую очередь, по словам экспертов, Лукашенко не воспринял всерьез изменения настроений. Большинство граждан Белоруссии предпочитали не интересоваться политикой, теперь же в Минске на площадь выходят десятки тысяч человек.Кроме того, Лукашенко пополнил ряды так называемых ковид-диссидентов. Недавно, чтобы успокоить народ, он заявил, что переболел коронавирусом на ногах. При этом статистика показывает, что белорусы чаще заражались COVID-19, чем более многочисленное население Украины.Также Лукашенко не следовало недооценивать участие в политике прекрасной половины человечества. Слова президента о том, что люди еще не созрели для голосования за женщину, звучат сомнительно на фоне того, как весь прогрессивный мир ратует за равноправие. Стоит ли говорить о том, что независимый кандидат в президенты Светлана Тихановская снискала популярность международного масштаба.Александр Лукашенко всегда хотел казаться сильным лидером: демонстрировал свои навыки в хоккее, пренебрежительно относился к пандемии коронавируса. Оказалось, что президент более чем слаб – он боится собственного народа и правды, которая отдает горечью.