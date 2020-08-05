Задержанные в Белоруссии россияне могут быть причастны к противостоянию подконтрольных Киеву силовиков с местными жители в Донбассе, считают многие. Сотрудники частной военной компании из ..

Задержанные в Белоруссии россияне могут быть причастны к противостоянию подконтрольных Киеву силовиков с местными жители в Донбассе, считают многие. Сотрудники частной военной компании из России могли помогать защитникам мирного населения ДНР и ЛНР. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко с просьбой выдать ему задержанных, передает .