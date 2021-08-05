Товары 10 брендов достойны российского Знака качества.

Роскачество впервые , которая реализуется в российских магазинах. Для экспертизы были закуплены 20 торговых марок ряженки, произведенной в 12 регионах России, в том числе Вологодской, Белгородской, Ленинградской, Свердловской областях, Краснодарском крае и Москве. Ровно половина из исследованных товаров претендуют на получение российского Знака качества.Отметим, что во всей исследованной ряженке нет крахмала и каррагинана, которые используются как загустители, не обнаружено синтетических красителей, стабилизаторов и консервантов. В ней также не оказалось растительных жиров, то есть фальсификат в этом сегменте не обнаружен.ТОП-10 лучшей ряженкиСреди исследованных марок лучшей стала ряженка «Авида», «Агрокомплекс», «Вкуснотеево», «ВкусВилл» (термостатная), «Вологжанка», «Домик в деревне», «Коровка из Кореновки» (термостатная), «Кубанский молочник», «Мясновъ» (термостатная) и «Рузская».Первой продукцией со Знаком качества стала ряженка «Рузская» (м. д. ж. 2,5%). Соответствующий сертификат выдан изготовителю после проведения аудита производства.В отношении сертифицированной продукции Роскачество проводит регулярный инспекционный контроль не реже двух раз в год.Аутсайдер рейтинга РоскачестваУ ряженки «Коровка из Кореновки» (резервуарная) обнулен рейтинг. В ней обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Согласно техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 033/2013), БГКП не допускаются в 0,1 г кисломолочного продукта.Ряженка «Коровка из Кореновки» закуплена в интернет-магазине «Утконос». Информация о нарушении передана в контрольно-надзорные органы.«Ряженка — нестерильный продукт, и остаточная микрофлора всегда присутствует. Рост бактерий кишечной палочки в первую очередь происходит при нарушении температурных режимов хранения. Именно поэтому хранить ряженку необходимо в строго контролируемых условиях. Такие нарушения могли возникнуть из-за несоблюдения условий транспортирования и хранения ряженки, в том числе в торговле. Ну и, конечно же, при производстве любого молочного продукта, включая ряженку, очень важно соблюдать санитарно-гигиенические условия производства и на ферме, и на заводе, тщательно контролировать сырое молоко при приемке», — объясняет к. т. н., руководитель службы стандартизации Молочного союза России, ответственный секретарь технического комитета по стандартам на молоко ТК 470/МТК 532 Лариса Абдуллаева.Мало полезных бактерий в ряженкеВ целом исследованная ряженка — это качественный кисломолочный продукт, в котором содержатся достаточное количество полезных молочнокислых бактерий. Единственный производитель, в продукции которого оказалось их мало — «ЭкоНива» — в два раза меньше, чем требуется нормативами.Количество молочнокислых микроорганизмов в ряженке может снижаться при нарушении условий хранения, либо, например, в случае внесения закваски с недостаточной концентрацией микроорганизмов.Белка меньше, чем установлено ГОСТомВ ряженке «Из молока нашей дойки» и «Большая кружка» белка оказалось меньше, чем установлено ГОСТом.Молочный белок полезен не только с точки зрения пищевой ценности продукта, но и в технологическом плане выгоден: при высоком белке консистенция всегда плотнее, то есть более густая (у этой ряженки — жидкая). И чем выше содержание белка в продукте, тем больше в нем кальция, что значительно повышает биологическую ценность продукта.Больше всего кальция оказалось в «Авида», «Агрокомплекс», «ВкусВилл», «Вкуснотеево» и «Молочный комбинат Ставропольский». Меньше всего — в ряженке «Большая кружка».Какие еще несоответствия выявилиОсновные претензии у экспертов связаны с органолептикой ряженки. Например, у обнаружили незначительное газообразование, слабовыраженный привкус пастеризации и кормовой запах.При выборе в магазине помните, что ряженка хранится строго в холодильнике при температуре не выше 8–10 °С в основном не более 2–3 недель. Правильный состав ряженки — молоко и закваска. В ней запрещены любые добавки: крахмал, сахар, стабилизаторы, красители и т п. Но не бойтесь слов на этикетке «нормализованное молоко» — это молоко, в котором содержание молочного жира и белка приведено в норму по стандарту на ряженку.