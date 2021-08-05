Цены на «борщевой набор» пошли вниз.

На днях на комбинате «Тепличный» состоялось выездное совещание чиновников по ситуации с ценами на продукты, входящих вПредставители власти посетили производственно-торговый комплекс «Садовый центр», где ознакомились с ценами на морковь, картофель, свёклу и капусту.«Предприятию была поставлена задача организовать продажу продуктов и тем самым простимулировать рынок к снижению цен. Мы увидели первые результаты предпринятых мер. Здесь сейчас одни из самых низких цен, и мы видим, что товары начинают дешеветь и в сетевых магазинах», − подчеркнул первый вице-губернатор Александр Ремига.По результатам поездки принято решение проработать вопрос о привлечении дополнительных инвестиций для развития комбината.Напомним, что вопрос о том почему морковь из России дороже бананов из Эквадора прозвучал на прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным во второй половине июня. Получается, что для исправления ситуации потребовалось полтора месяца.Оказывается, всё просто. Достаточно было заставить «Тепличный» выложить продукты на прилавки и наладилось. Вопрос - почему этого не сделано в начале июня, когда свекла подорожала до 120-140 рублей за килограмм, повис в воздухе и, видимо, стал риторическим.