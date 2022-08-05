Специалисты приступили к работам в сквере возле лесопарка Кусково.

Специалисты приступили к работам в сквере возле лесопарка "Кусково".Районы Москвы продолжают развиваться благодаря активности горожан, ведь они лучше знают, где нужно сделать пешеходный переход, детскую или спортивную площадки. Так, в Вешняках на улице Юности начали обустраивать сквер. Как это место будет выглядеть, решали жители на платформе "" в рамках проекта "Комфортный город".В центральной части сквера, где раньше были две маленькие детские площадки, появится одна большая игровая зона. В этом месте обустроят песочную фабрику, установят карусели, качалки на пружинках, головоломки и качели-гнездо. Оборудование предназначено на детей от трех до 12 лет.Рядом появятся столы для настольного тенниса и площадка для текбола. Также здесь сделают небольшую зону для воркаута.Северо-восточная часть сквера также преобразится. Там сделают новый скейт-парк. Его разделят на несколько частей. В зоне, имитирующей городскую среду, обустроят разгонную и обратную секции для непрерывных тренировок, а в зоне парковой акробатики появятся трамплины для амплитудных трюков в воздухе.Рядом же сделают две площадки с тренажерами для различных групп мышц, зона для игры в волейбол и дорожка для челночного бега. В юго-восточной части сквера появится специальная спортивна зона, где смогут заниматься люди старшего поколения.Кстати, сквер располагается рядом с лесопарком "Кусково", где проводятся работы по реабилитации. Вместе эти территории образуют единую рекреационную зону.Говоря о развитии Вешняков, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" построен храм Введения Пресвятой Богородицы, открыты МФЦ "Мои документы", физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и детский сад на улице Аллея Жемчуговой, благоустроены парк "Радуга", территории порядка 20 школ и детских садов, спортивные и детские площадки.Кроме того, в этом районе обустроена перехватывающая парковка возле станции метро "Выхино", организован автобусные маршруты, высажено более 15 тысяч кустарников и свыше тысячи деревьев. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подробно о развитии Вешняков по программе "Мой район".