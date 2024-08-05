Певица Маша Распутина считает, что народная артистка СССР Алла Борисовна совершила большую ошибку.

Певица Маша Распутина считает, что народная артистка СССР Алла Борисовна совершила большую ошибку.Долгое время Маша Распутина была восхищена Аллой Пугачевой, считала ее своим кумиром. Однако не так давно исполнительница хита "Я родилась в Сибири" отвернулась от некогда обожаемой ею артистки из-за ее резких высказываний в адрес россиян, которые тоже ее боготворили.По словам Распутиной, Пугачева "обгадила пьедестал одним небрежным словом". 60-летняя певица считает, что из-за своих взглядов покинувшая родину артистка могла бы "критиковать организаторов", но ни в коем случае нельзя было называть народ "быдлом", "холопами" и "рабами". Мол, такое прощают.Ошибка Аллы Борисовны заключается в том, что она "потеряла берега" из-за мнимого всемогущества, считает Маша Распутина. Певица отметила, что раньше народ, от которого отвернулась Пугачева, не просто любил, а обожал и платил деньги за ее концерты. Дескать, именно благодаря поклонникам она оказалась на вершине.Вместе с тем Маша Распутина считает, что Алла Пугачева вольна занимать любую позицию и выбирать круг общения. Но, глядя на 75-летнюю Примадонну, певица поняла, что в данном случае талант занял проигрышную позицию, а победу одержала злость.