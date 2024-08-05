Алла Пугачева приняла важное решение.

Алла Пугачева приняла важное решение.В настоящее время Алла Пугачева поселилась в Прибалтике, где ее семья арендовала шикарный дом. Примадонна стала чаще появляться на публике и в беседе с журналистами намекать на скорый приезд в Россию.Еще зимой Алла Пугачева обещала своим друзьям, что вернется в Москву. Однако в начале лета Примадонна находилась на Кипре, а вот сейчас совсем близко – из Латвии добираться до родной страны гораздо удобнее. Судьба детей Пугачевой также решена: они вместе с мамой возвращаются в Россию. Такой вывод сделали журналисты на основании заявлений певицы. Рассказывая о возможном приезде, исполнительница хита "Арлекино" употребила местоимение "мы". Учитывая, что ее муж-иноагент находится в ожидании очередного решения суда о снятии с себя этого статуса, он вряд ли составит компанию своей благоверной. Заседание Верховного суда по этому вопросу пока не назначено.Детям же звездной четы приходится непросто. Они вынуждены скитаться со своими родителями и скучают по родному дому, считают поклонники. Как сообщают источники, близкие к семье, ребятам сложно дается обучение в израильской школе, и они очень хотели бы вернуться в Россию. Поэтому не исключено, что в скором времени Примадонна появится в обществе своих наследников на родной земле.