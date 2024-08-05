Предлагаем вспомнить очередной шедевр советского кино.

Предлагаем вспомнить очередной шедевр советского кино.От талантливых режиссеров, которыми был полон Советский Союз, нам досталось немало веселых и легких комедий, а также чудесных драматических картин. Киношедевр "Три плюс два" – один из таких. Сразу же после выхода комедии ее посмотрели миллионы советских зрителей, а актеры, сыгравшие главные роли, стали вмиг знамениты.Приступайте к прохождению этого несложного, но интересного теста, освежите в памяти веселые диалоги или пересмотрите летний фильм про "дикарей".