В результате несчастного случая в Петушинском районе погиб охотник В Петушинском районе 20 января...

В результате несчастного случая в Петушинском районе погиб охотникВ Петушинском районе 20 января 2024 года шестеро мужчин отправились на охоту, вблизи деревни Заболотье.Один из них не поставил свое ружье на предохранитель, и из него произошел случайный выстрел в голову другого охотника 1963 года рождения. Последний погиб на месте.«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Петушинского района 1962 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Уточним, что версия обвиняемого о случайном снятии ружья с предохранителя опровергнута.Собранные доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд...Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области