Телезвезда Алена Водонаева заступилась за балерину Анастасию Волочкову, которую публика высмеивает.

Телезвезда Алена Водонаева заступилась за балерину Анастасию Волочкову, которую публика высмеивает.За последние десятилетия Анастасия Волочкова превратилась из уважаемой артистки балета в скандальную персону, которая часто снимает видео для соцсетей в состоянии опьянения и позволяет себе некультурно выражаться. При этом танцовщица при каждом удобном и даже неудобном случае напоминает о своих заслугах и трудоголизме, а также подчеркивает, что живет как хочет, не обращая внимание на критику посторонних, которые ей якобы завидуют.Волочкова хоть и не дает себя в обиду и рьяно отстаивает свое право на разное поведение, она нередко выглядит униженной из-за едких комментариев в Сети. Алена Водонаева считает, Анастасия не заслужила такого отношения. "Она легенда, она дива, она величина в нашей стране. Она на Красной площади танцевала, была лучшей женщиной в стране", – заявила 42-летняя телезвезда в ютуб-шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка", встав грудью за балерину. Бывшая участница "Дома-2" также выразила уважение танцовщице за огромный вклад в культуру и искусство.Алена также поблагодарила Ляйсан за то, что та смогла показать настоящую Анастасию Волочкову, опубликовав ранее интервью с ней. "Ты раскрыла ее с той стороны, с которой ни один интервьюер ее не раскрывал. Она была абсолютно вменяемая, адекватная, красивая", – подчеркнула Водонаева.