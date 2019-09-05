Единая Россия продолжит свою работу по обеспечению необходимыми лекарственными средствами детей с хроническими заболеваниями, рассказала заместитель секретаря генерального совета партии Ольга Баталина. Механизм предоставления препаратов неоднократно обсуждался на организованных партийцами площадках ведущими медицинскими экспертами и представителями благотворительных фондов.

"Единая Россия" продолжит свою работу по обеспечению необходимыми лекарственными средствами детей с хроническими заболеваниями, рассказала заместитель секретаря генерального совета партии Ольга Баталина. Механизм предоставления препаратов неоднократно обсуждался на организованных партийцами площадках ведущими медицинскими экспертами и представителями благотворительных фондов.Замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина прокомментировала распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева о выделении денег из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. Она отметила, что отечественных аналогов некоторых необходимых больным противосудорожных и обезболивающих препаратов не существует.Это обстоятельство заставляло родителей заказывать то, что им необходимо, по почте. "Из-за пробела в системе обеспечения лекарственными препаратами и пациенты, и их родственники лишались свободы, в то время как речь шла и идет о жизнях детей", – напомнила Ольга Баталина. По ее словам, сейчас первоочередной задачей является завершить сбор информации из регионов о детях, которые нуждаются в таких лекарствах.Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер поблагодарила "Единую Россию" за привлечение внимания к проблеме. Благодаря работе партии удалось организовать широкое общественное обсуждение с участием медицинских экспертов и представителей благотворительных организаций.Анна Федермессер выразила надежду, что работа "Единой России" в этом направлении будет продолжена. "Необходимо регистрировать эти препараты, чтобы врачи могли свободно назначать их. Сейчас они должны рекомендовать их пациентам, которые, в свою очередь, не должны бояться требовать эти рекомендации", – подчеркнула она.Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" добавила, что распоряжение Дмитрия Медведева гарантирует, что пациентам и их представителям больше не придется рисковать свободой и нарушать законы, закупая необходимые лекарства на "черном" рынке. Она подчеркнула, что объем препаратов достаточен для того, чтобы обеспечить ими всех нуждающихся.Анна Федермессер подчеркнула, что закупка лекарств также фактически уничтожит "черный рынок", на котором стоимость препаратов завышалась примерно в шесть раз. "Его организаторы по сути обогащались, навязывая большую цену тем, у кого не было выбора", – заметила она.Отметим, распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить на внутренний рынок такие препараты, как клобазам, диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, которые в России не производятся. Одновременно с этим ведется работа, согласно которой до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм препаратов должен быть налажен в России.