Известный режиссер Александр Наумович Митта появился в программе Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске шоу Судьба человека на телеканале Россия 1 кинематографист поделился воспоминаниями о коллеге по цеху Василии Макаровиче Шукшине.

Известный режиссер Александр Наумович Митта появился впрограмме Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске шоу "Судьба человека" на телеканале"Россия 1" кинематографист поделился воспоминаниями о коллеге по цеху Василии МакаровичеШукшине.Александр Наумович окончил режиссерский факультет ВГИКа. Миттаучился у легендарного кинематографиста Михаила Ромма.Однокурсником и другом Александра Митты был Василий Шукшин. Встудии программы "Судьба человека" режиссер поведал, что познакомился сВасилием Макаровичем, когда тот был словно оголенный нерв."У него были драмы, свои проблемы. У него отец был посажен ирасстрелян. Он, когда узнал, что отец невинен, он очень переживал. Потому чтоон стыдился, он думал, что действительно отец – враг", – рассказал Александр НаумовичБорису Корчевникову.Василий Шукшин не мог смириться со смертью родителя: в каждомпредставителе власти он видел виновного в трагедии, которая обрушилась на его семью. Это часто приводило к проблемам.Выручать Василия Макаровича из передряг приходилось его наставнику – Михаилу Ромму."У него была такая… не то чтобы привычка… Он, когда выпивал, шел какого-нибудь представителя власти бить. В основном милиционера. И тогдаРом одевал свой пиджак со всеми знаками и шел его выгораживать", – рассказал АлександрМитта в программе .Заметив, что его однокурсник находится в критическомсостоянии, Александр Наумович пригласил друга пожить у себя – в московскойквартире. Митта не хотел, чтобы Шукшин возвращался в общежитие. Семье героя сегодняшнеговыпуска шоу была близка трагедия Василия Макаровича – мать Александра Митты многолет провела в ссылке по политической статье."У меня тетка моя. Она тоже сидела пять лет. Она была главнымврачом в больнице. И она ему помогала мозги ставить на место, что жизнь такая. Вобщем дружили", – рассказал режиссер в программе.Напомним, отец легендарного режиссера Василия Шукшина – МакарШукшин в 30-е годы был арестован как участник антиколхозного заговора, объявленврагом народа и расстрелян. Родителя легенды советского кино реабилитировалипосмертно в 1956 году.