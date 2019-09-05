Известный режиссер Александр Наумович Митта появился в
программе Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске шоу Судьба человека на телеканале
Россия 1 кинематографист поделился воспоминаниями о коллеге по цеху Василии Макаровиче
Шукшине.
Известный режиссер Александр Наумович Митта появился в
программе Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске шоу "Судьба человека" на телеканале
"Россия 1" кинематографист поделился воспоминаниями о коллеге по цеху Василии Макаровиче
Шукшине.
Александр Наумович окончил режиссерский факультет ВГИКа. Митта
учился у легендарного кинематографиста Михаила Ромма.
Однокурсником и другом Александра Митты был Василий Шукшин. В
студии программы "Судьба человека" режиссер поведал, что познакомился с
Василием Макаровичем, когда тот был словно оголенный нерв.
"У него были драмы, свои проблемы. У него отец был посажен и
расстрелян. Он, когда узнал, что отец невинен, он очень переживал. Потому что
он стыдился, он думал, что действительно отец – враг", – рассказал Александр Наумович
Борису Корчевникову.
Василий Шукшин не мог смириться со смертью родителя: в каждом
представителе власти он видел виновного в трагедии, которая обрушилась на его семью. Это часто приводило к проблемам.
Выручать Василия Макаровича из передряг приходилось его наставнику – Михаилу Ромму.
"У него была такая… не то чтобы привычка… Он, когда выпивал, шел какого-нибудь представителя власти бить. В основном милиционера. И тогда
Ром одевал свой пиджак со всеми знаками и шел его выгораживать", – рассказал Александр
Митта в программе .
Заметив, что его однокурсник находится в критическом
состоянии, Александр Наумович пригласил друга пожить у себя – в московской
квартире. Митта не хотел, чтобы Шукшин возвращался в общежитие. Семье героя сегодняшнего
выпуска шоу была близка трагедия Василия Макаровича – мать Александра Митты много
лет провела в ссылке по политической статье.
"У меня тетка моя. Она тоже сидела пять лет. Она была главным
врачом в больнице. И она ему помогала мозги ставить на место, что жизнь такая. В
общем дружили", – рассказал режиссер в программе.
Напомним, отец легендарного режиссера Василия Шукшина – Макар
Шукшин в 30-е годы был арестован как участник антиколхозного заговора, объявлен
врагом народа и расстрелян. Родителя легенды советского кино реабилитировали
посмертно в 1956 году.