Принятие некоторых законов в сфере защиты животных было для депутатов делом принципа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Принятие некоторых законов в сфере защиты животных было для депутатов делом принципа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Во всех цивилизованных странах особое внимание уделено проблемам в сфере защиты животных. В правовом поле появляются законы, нарушение которых влечет за собой серьезную ответственность.Россия не отстает от общемирового тренда и ставит в приоритет не только жизни людей, но и жизни братьев наших меньших. Так, за последние пять лет в обозначенном направлении был проделан впечатляющий массив работы.Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале обозначил самые важные вехи в сфере защиты животных на территории России. Политик подчеркнул, что принятие многих законов носило не только чисто правовой характер, это было делом принципа.По словам Володина, работа в этом плане была весьма нелегкой. Экспертам пришлось столкнуться с рядом существенных препятствий. Достигнуть желаемого результата помогла помощь общественности, которая поддерживает принципы гуманности.Основой законодательства с сфере защиты животных является определение, в соответствии с которым животное — не вещь, а живое существо, которому присущи эмоции, страдания и боль. Люди теперь не имеют возможности просто так избавляться от питомцев. Текущий хозяин обязан искать своему подопечному нового владельца или же отдавать его в приют.