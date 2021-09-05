Бывший депутат Верховной рады, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил, что ни США, ни Европу не волнует крымский вопрос.

Бывший депутат Верховной рады, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил, что ни США, ни Европу не волнует крымский вопрос.Москаль заметил, что в 2014 году, когда Крым был "оккупирован", около 100 стран, являющиеся членами Организации Объединенных Наций, выступили против. Однако в форуме инициативы "Крымская платформа" приняли участие порядка 40 государств и общественных организаций, а это очень мало.Экс-губернатор считает, что если тогда Украину поддерживали сто стран, то и сейчас должно было приехать сто. Знаковые политические фигуры вообще не посещают Незалежную, заметил Москаль. Канцлер Германии Ангела Меркель, по словам бывшего депутата Верховной Рады, день побыла и "уплыла".Поэтому Москаль сделал вывод, что Запад не интересует крымский вопрос. "Разбирайтесь, господа украинцы, сами. Я думаю, такая у них идеология на сегодняшний день", – сказал экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей в эфире украинского телеканала "НАШ".Напомним, ранее Геннадий Москаль , что президент Украины Владимир Зеленский боится российского лидера Владимира Путина, поэтому никогда не поедет в Москву на переговоры с коллегой. С экс-губернатором согласился член Совета Федерации, представитель Крыма Сергей Цеков.