Владимир Киселев поздравил жителей Коврова с Днем города Торжества по случаю Дня города прошли и в...

Владимир Киселев поздравил жителей Коврова с Днем городаТоржества по случаю Дня города прошли и в Коврове. Их приурочили сразу к двум юбилейным датам: 490 лет со дня первого упоминания вотчины князей Ковровых и 245 лет со дня присвоения селу статуса города.Ковров-город воинской славы-знаменит не только "оборонкой". Большое внимание уделяют предприятиям гражданского профиля. Тружеников всех сфер поблагодарили почетные гости праздника - первый заместитель губернатора Александр Ремига, сенатор Ольга Хохлова, депутат Госдумы Алексей Говырин. Они приняли участие в открытии обновленного сквера на улице Комсомольской. Проект реализован в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды. С приветственным словом к местным жителям обратился и председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Ковров - город-труженик. Он активно развивается: работают промышленные предприятия, ремонтируются дороги, живет и развивается социальная сфера. И все хорошее, что делается в Коврове, делается руками его жителей, руками ковровчан.