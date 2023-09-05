Главный тренер ФК «Торпедо-Владимир» Александр Горбачёв ушёл со своего поста.

Главный тренер ФК «Торпедо-Владимир» Александр Горбачёв ушёл со своего поста. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба футбольного клуба.Отмечается, что трудовые отношения прерваны по соглашению сторон. Теперь уже бывший тренер признавался, что «Торпедо» выступает всё хуже. В текущем сезоне после 7 проведённых матчей команда набрала всего 4 очка и находится на последней строчке турнирной таблицы.Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Дубровин.