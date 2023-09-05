Во Владимирской области произошли два серьезных ДТП, есть пострадавшие. Вечером 4 сентября и утром...

Во Владимирской области произошли два серьезных ДТП, есть пострадавшие.Вечером 4 сентября и утром 5 сентября во Владимирской области произошли два страшных дорожно-транспортных происшествия, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. На трассе М-12 в Петушинском районе столкнулись два автомобиля. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 14 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 3 человека, 1 единица техники.Сегодня утром 5 сентября произошло еще одно ДТП в Меленковском районе в деревне Тургенево.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате аварии произошло опрокидывание легкового автомобиля в кювет. Сотрудники МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 11 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 4 человека, 1 единица техники.Фото: МЧС по Владимирской области