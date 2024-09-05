На конкурс грантов Президентского фонда культурных инициатив Московская область подала 10 проектов. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства культуры и туризма региона.

На конкурс грантов Президентского фонда культурных инициатив Московская область подала 10 проектов. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства культуры и туризма региона.В ведомстве отметили, что среди поданных на грант проектовзначатся, например, «Личные истории забытого сражения» (Солнечногорск), «Впоисках сыра князей Мещерских» (Лотошино) и «Химия города» (Воскресенск).Подготовить заявки на президентский грант помогал учебныйцентр Губернской библиотеки. Он помогает развивать задумки и оформлять их впроекты с помощью курса «От идеи до реализации». Развитие библиотек и поискновых форматов их работы являются одними из ключевых задач национальногопроекта «Культура».За последние три года уже 20 проектов библиотек Московскойобласти получили грантовую поддержку. Она выделялась не только Президентскимфондом культурных инициатив, но и такими программами, как «Движение первых» и«РосМолодежь».Наиболее успешными проектами библиотек Московской области врегиональном Минкульте назвали «Литературную карту библиотек Сергиева Посада»,«Ароматы Коломны» и «Школу блогера-путешественника» (Луховицы).Напомним, что заявку на участие в грантовом конкурсеПрезидентского фонда культурных инициатив можно подать до 10 сентября.