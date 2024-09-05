Эвелина Бледанс столкнулась с очередной бедой в своем загородном доме в Подмосковье. Жизнь актрисы в этом живописном месте оказалась полна испытаний, связанных с капризами природы.

Эвелина Бледанс столкнулась с очередной бедой в своем загородном доме в Подмосковье. Жизнь актрисы в этом живописном месте оказалась полна испытаний, связанных с капризами природы.На этот раз ее участок пострадал от урагана, который недавно прошел по Москве. Эвелина поделилась своими переживаниями и планами по восстановлению сада."Из-за сильного ветра сосна упала и разрушила мою именную скамеечку, а также несколько деревьев, которые были для меня важны", — рассказала она. Несмотря на разрушения, актриса сохранила оптимизм. "К счастью, все остались живы. Теперь мы очистим это место и посадим туда цветы", — добавила она. Эвелина уже запланировала новые посадки: из Екатеринбурга ей должны привезти флоксы — ароматные цветы, которые прекрасно цветут. Она выбрала три цвета: розовые, белые и фиолетовые.Однако не только ураган стал причиной бед на ее участке. По словам Бледанс, самшиты, которые она так любила, вымерли, и теперь ей предстоит заняться их заменой. "Так что у меня на участке постоянно идет ремонт", — с улыбкой отметила актриса. Это буквально выражение ее характера: несмотря на трудности, она всегда находит силы продолжать и улучшать своё пространство.Соседями Эвелины по поселку являются, по слухам, известные российские звезды, что добавляет интереса к ее загородной жизни. Но даже в окружении знаменитостей, актрисе приходится сталкиваться с обычными проблемами, которые знакомы каждому владельцу дома. Ураганы и наводнения — это лишь часть природных катаклизмов, которые могут произойти в любой момент.