Одна из летних проблем во дворах – зловонные пятна около мусорных площадок. С этой трудностью столкнулась и управляющая компания «Порядок», обслуживающая дома на Диктора Левитана. Ситуация

Одна из летних проблем во дворах – зловонные пятна около мусорных площадок. С этой трудностью столкнулась и управляющая компания «Порядок», обслуживающая дома на Диктора Левитана. Ситуация стандартная – мусоровоз опустошает баки, во время прессования отходов из него вытекает жидкость, скопившаяся в контейнерах. На асфальте остаются лужи и высохшие неприятные следы. И тогда управкомпания «Порядок» выходит