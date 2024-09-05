Архип Глушко самостоятельно содержит свою молодую жену.

Архип Глушко самостоятельно содержит свою молодую жену.21 августа "пела и плясала" свадьба сына Наташи Королевой и Сергея Глушко. Архип пошел по жизненному сценарию матери и женился на бывшей стриптизерше.Анна Волынкина раньше танцевала на пилоне под псевдонимом Мелисса Фокс. После знакомства с Архипом она решила сменить профессию и выучилась на визажиста. Недавно девушка опубликовала фотографию в своем блоге, где похвалилась новым рабочим местом.Однако поклонники уверены, что жена Архипа ожидала от знаменитых родственников элементарной поддержки. Ведь Наташа Королева, имея широкие связи могла пристроить невестку в хорошее место. Певица, по мнению фанатов, отказалась помогать сыну после свадьбы, решив, что молодые смогут добиться всего сами.Если это и так, то в чем-то исполнительница хита "Желтые тюльпаны" оказалась права. Журналисты выяснили, что Архип специализируется на японистики. Он подрабатывает репетитором по японскому языку, и, по данным СМИ, берет за 1 урок 5000 рублей. Таким образом, новоиспеченные молодожены вполне способны полностью обеспечивать свое существование и не нуждаются в помощи родителей.Кстати, ранее Королева была не в восторге от выбора сына, но позже она заявила, что на самом деле рада. По мнению артистки, ее невестка не испорченная и не имеет двойного дна."Она что думает, то и говорит", – рассказывала в интервью певица.