Задержание произошло в августе, и на основе материалов, предоставленных УФСБ, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации.

В Коврове задержали 24-летнего молодого человека, который опубликовал в социальных сетях сообщения о специальной военной операции (СВО) и теперь может столкнуться с уголовным делом. Сотрудники ФСБ сообщили, что он распространял ложные сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации, выдавая их за достоверные.По версии следствия, обвиняемый действовал из ненависти к военнослужащим, участвующим в СВО на Украине, и разместил в одной из соцсетей не менее 13 сообщений с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил России, которые якобы направлены на защиту интересов страны и её граждан.Задержание произошло в августе, и на основе материалов, предоставленных УФСБ, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации. В ходе совместной работы с УФСБ был проведен обыск в квартире обвиняемого, в результате которого изъяты электронные носители информации. Ведутся дальнейшие следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и сбора доказательств.