Об этом стало известно из сообщения в телеграмм-канале Ольги Хохловой вчера, 4 сентября.

Мошенники звонили жителям Владимира, выдавая себя за председателя Заксобрания Владимирской области Ольгу Хохлову. Об этом стало известно из сообщения в ее личном телеграм-канале вчера, 4 сентября.Аферисты обращались к гражданам как по телефону, так и через Telegram. О нескольких случаях попыток мошенничества стало известно чиновнице. Ольга Хохлова предостерегла граждан от действий мошенников, отметив, что не обращается через социальные сети с просьбами. Она призвала не реагировать на звонки и сообщения, поступающие от ее имени, и не выполнять никаких просьб.