Возле дома №64 на улице 1-ой Пионерской продолжается реконструкция теплосетей. Чтобы у жителей в домах оставалась горячая вода, энергетики решили подключить резервный трубопровод. Правда,

Возле дома №64 на улице 1-ой Пионерской продолжается реконструкция теплосетей. Чтобы у жителей в домах оставалась горячая вода, энергетики решили подключить резервный трубопровод. Правда, сутки все же придется потерпеть. В «Т Плюс» предупреждают об отключении горячего водоснабжения. В это время специалисты будут устанавливать временные заглушки на основном трубопроводе, чтобы подключить запасной. С 5 часов утра