Оксана Самойлова посетовала, что на день рождения ее дочери не пришли гости.

Оксана Самойлова посетовала, что на день рождения ее дочери не пришли гости.На днях Оксана Самойлова и Джигана отметили день рождения своей дочери Леи, ей исполнилось 10 лет. Родители, как это всегда у них принято, организовали пышный праздник с аниматорами, уймой развлечений и насыщенной программой. Мероприятие было запланировано на 14 часов, однако, как показала в своих соцсетях Самойлова, никто из гостей не пришел."Я зачем-то поставила начало в 14 часов, и никто не пришел", – написала Оксана.Также блогер добавила, что в прошлом году она сделала начало праздника в 16 часов и также было пусто. Гости начали подтягиваться лишь к 17:00.Одной из первых пришла бабушка Леи, которая наравне с дочерью Оксаной принимала активное участие в игре "Форт Боярд". Правда, звезде так и не удалось уговорить свою мать с закрытыми глазами искать в коробке пауков, змей, но в силовых состязаниях родительница блогерши вышла победителем.Пока взрослые развлекались по-своему, дети большую часть времени прыгали на батуте и иногда участвовали в веселых конкурсах с аниматорами. В финале Джиган вынес торт в виде попкорна, а Лея задула свечи.В целом, по словам блогера, день рождения прошел в душевной атмосфере, где собрались самые близкие. Кроме всего прочего, семье подарили черную курицу, Оксана похвалилась, что она несет черные яйца.