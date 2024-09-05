Алсу поделилась своими размышлениями о жизни после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Завершение отношений стало для нее настоящим испытанием.

Алсу поделилась своими размышлениями о жизни после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Завершение отношений стало для нее настоящим испытанием.В свежем интервью певица призналась, что решение разорвать брак было крайне трудным. Певица отметила, что никогда ранее не испытывала такой самостоятельности: с детства она находилась под опекой отца, а затем мужа."Это был непростой шаг, и мне пришлось столкнуться с многими внутренними страхами", — рассказала Алсу. Однако, по ее словам, этот период стал для нее временем самопознания. "Оказалось, я намного сильнее, чем думала. Во мне открылись какие-то скрытые силы, новое дыхание", — подчеркнула артистка. Она уверена, что каждая женщина обладает невероятным потенциалом и может справиться с любыми трудностями. "Все женщины — супердевочки", — добавила она с улыбкой.После развода Алсу не стала засиживаться на месте. Она активно принялась за новые проекты и возможности, которые открылись перед ней. "Предложений поступает много, и я пробую себя во всех направлениях", — рассказала певица. Несмотря на утомительные перелёты и съемки до поздней ночи, работа приносит ей радость и вдохновение. "Меня окрыляет музыка, и я черпаю из неё дополнительную энергию", — призналась она.С Яном Абрамовым Алсу официально развелась 27 августа. В их браке родились трое детей: две дочери и сын, и певица отметила, что они остаются её главным приоритетом. "Я стараюсь быть для них хорошей мамой и поддерживать их во всем", — сказала она. Этот новый этап в жизни стал для Алсу не только вызовом, но и возможностью заново открыть себя и свои таланты. Теперь она с оптимизмом смотрит в будущее, готовая к новым свершениям и достижениям.