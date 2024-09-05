В Великобритании, как и во всем остальном мире, начался учебный год. Принц Уильям с Кейт Миддлтон вновь столкнулись с высокими расходами на образование своих детей.

В Великобритании, как и во всем остальном мире, начался учебный год. Принц Уильям с Кейт Миддлтон вновь столкнулись с высокими расходами на образование своих детей.Их трое — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи — учатся в престижной частной школе Ламбрук в Беркшире, где обучение обходится недешево. В этом году семья столкнулась с серьезным увеличением расходов, вызванным изменениями в налоговом законодательстве.С 1 января 2025 года образовательные услуги в частных школах Великобритании будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) со ставкой 20%. Это означает, что затраты на обучение детей королевской семьи вырастут значительно. В общей сложности учёба троих детей обойдется более 9 миллионов рублей в год, что является значительной суммой даже для монархов.Шестилетний принц Луи учится в подготовительном классе, и стоимость его обучения составляет около 630 тысяч рублей за триместр. С учётом нового налога, общая сумма за год составит более 2,2 миллиона рублей. Это заметное увеличение трат, которое не могло не повлиять на семейный бюджет.Принцесса Шарлотта, которая посещает младшую школу, также не остается в стороне от растущих расходов. Стоимость ее обучения превышает 900 тысяч рублей за триместр, что в итоге вырастет до 3,3 миллиона рублей в год с учетом НДС.Самым старшим из детей является принц Джордж, который в этом году идет в 7 класс. Обучение в средней школе обойдется родителям в миллион рублей за семестр, и новая цена за год учебы возрастет до 3,6 миллиона рублей.Таким образом, общая сумма расходов на образование всех троих детей составляет более 9 миллионов рублей в год. Это подчеркивает, насколько дорогостоящим может быть образование даже для королевской семьи.Летние каникулы семья провела в Шотландии, в замке Балморал, и недавно вернулась в Беркшир. Принц Уильям вскоре возобновит свои королевские обязанности, а Кейт Миддлтон продолжает лечение от онкологии. В этом году она появлялась на публике лишь дважды, что вызывает беспокойство у поклонников королевской семьи.