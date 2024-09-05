В Кольчугине прокуратура объявила предостережения 21 управляющей организации из-за недобросовестной подготовки к отопительному сезону. Пресс-служба надзорного ведомства сообщает, что ..

В Кольчугине прокуратура объявила предостережения 21 управляющей организации из-за недобросовестной подготовки к отопительному сезону. Пресс-служба надзорного ведомства сообщает, что проверяющие выявили, что некоторые УК не завершили проверки качества тепловых сетей, не проводили ремонты и не заменяли батареи в подъездах.В процессе подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов не все УК райцентра оформили паспорта готовности, а также отсутствовали акты готовности на инженерное оборудование. По итогам проверок надзорные органы взяли на контроль завершение подготовки к отопительному сезону, объявив предостережения 21 управляющей организации.