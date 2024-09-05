Правоохранители обнаружили нелегальные свалки строительных и коммунальных отходов на въезде в село Зиновьево Раздольевского поселения и в посёлке Бавлены Кольчугинского района.
Правоохранители обнаружили нелегальные свалки строительных и коммунальных отходов на въезде в село Зиновьево Раздольевского поселения и в посёлке Бавлены Кольчугинского района. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.
В органы местного самоуправления были внесены представления об устранении нарушений. Однако меры по сбору и вывозу мусора так и не приняли. Теперь прокурор будет добиваться ликвидации свалок через суд.
«Устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного ведомства», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.