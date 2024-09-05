В среду, 4 сентября, муромские спасатели нашли и извлеки из воды тело мужчины 1953 года рождения.

В среду, 4 сентября, муромские спасатели нашли и извлеки из воды тело мужчины 1953 года рождения. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Гражданин утонул 31 августа в Оке. В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.«Всего с начала года на водоёмах области утонули 45 человек, за аналогичный период прошлого года – 32», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.